S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citizens Financial Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 20.10.2016 wurde das Citizens Financial Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 25.55 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 39.139 Citizens Financial Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 62.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’456.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145.64 Prozent gesteigert.

Der Citizens Financial Group-Wert an der Börse wurde auf 26.70 Mrd. USD beziffert. Die Citizens Financial Group-Aktie ging am 24.09.2014 an die Börse NYSE. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers auf 23.08 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch