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Citizens Financial Group Aktie 24463356 / US1746101054

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Rentable Citizens Financial Group-Investition? 15.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Citizens Financial Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Citizens Financial Group
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Heute vor 5 Jahren wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43.74 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Citizens Financial Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 228.624 Citizens Financial Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’127.11 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils am 14.09.2026 auf 70.54 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 16’127.11 USD entspricht einer Performance von +61.27 Prozent.

Jüngst verzeichnete Citizens Financial Group eine Marktkapitalisierung von 29.74 Mrd. USD. Am 24.09.2014 wagte die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Citizens Financial Group-Aktie lag beim Börsengang bei 23.08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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