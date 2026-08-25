S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 10 Jahren eingebracht

Am 25.08.2016 wurde das Citizens Financial Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23.64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 423.012 Citizens Financial Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 70.23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 29’708.12 USD wert. Damit wäre die Investition um 197.08 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Citizens Financial Group belief sich jüngst auf 29.47 Mrd. USD. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils auf 23.08 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch