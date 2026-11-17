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|Citizens Financial Group-Investment im Blick
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citizens Financial Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Citizens Financial Group-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Citizens Financial Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 31.73 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 315.159 Citizens Financial Group-Papiere. Die gehaltenen Citizens Financial Group-Papiere wären am 16.11.2026 20’308.86 USD wert, da der Schlussstand 64.44 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103.09 Prozent vermehrt.
Citizens Financial Group wurde am Markt mit 27.33 Mrd. USD bewertet. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Citizens Financial Group-Aktie wurde der Erstkurs mit 23.08 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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