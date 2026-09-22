Citizens Financial Group Aktie 24463356 / US1746101054
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citizens Financial Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Citizens Financial Group-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Citizens Financial Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 24.24 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.125 Citizens Financial Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 277.89 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers am 21.09.2026 auf 67.36 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 177.89 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Citizens Financial Group eine Börsenbewertung in Höhe von 28.22 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Citizens Financial Group-Papiere an der Börse NYSE war der 24.09.2014. Ein Citizens Financial Group-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 23.08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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