Die Citigroup-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Citigroup-Anteile bei 98.70 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10.132 Citigroup-Aktien im Depot. Die gehaltenen Citigroup-Papiere wären am 20.11.2026 1’120.77 USD wert, da der Schlussstand 110.62 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 12.08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Citigroup belief sich zuletzt auf 181.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch