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|Lukratives Citigroup-Investment?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Citigroup-Investment gewesen.
Das Citigroup-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41.35 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citigroup-Aktie investiert, befänden sich nun 24.184 Citigroup-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 2’965.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122.64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +196.59 Prozent.
Der Citigroup-Wert an der Börse wurde auf 206.05 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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