S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Citigroup-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41.35 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citigroup-Aktie investiert, befänden sich nun 24.184 Citigroup-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 2’965.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122.64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +196.59 Prozent.

Der Citigroup-Wert an der Börse wurde auf 206.05 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch