S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Citigroup-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Citigroup-Aktie bei 103.42 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Citigroup-Aktie investierten, hätten nun 96.693 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 12’983.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 134.28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29.84 Prozent zugenommen.

Citigroup markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 224.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch