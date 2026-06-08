|Citigroup-Performance
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08.06.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Citigroup-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Citigroup-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Citigroup-Anteile 78.26 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Citigroup-Aktie investierten, hätten nun 12.778 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 05.06.2026 1’692.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 132.47 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69.27 Prozent vermehrt.
Citigroup wurde jüngst mit einem Börsenwert von 227.71 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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