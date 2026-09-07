Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Citigroup-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Citigroup-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 40.73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 245.519 Citigroup-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 33’812.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 137.72 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 238.13 Prozent erhöht.
Citigroup erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 231.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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