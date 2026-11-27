Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Cincinnati Financial-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 117.27 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Cincinnati Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.527 Cincinnati Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’639.98 USD, da sich der Wert einer Cincinnati Financial-Aktie am 25.11.2026 auf 192.32 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 64.00 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Cincinnati Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 29.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch