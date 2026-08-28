Cincinnati Financial Aktie 918450 / US1720621010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cincinnati Financial von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Cincinnati Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 28.08.2023 wurden Cincinnati Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 104.42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.958 Cincinnati Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 172.52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65.22 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Cincinnati Financial zuletzt 26.45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cincinnati Financial Corp.
Analysen zu Cincinnati Financial Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.