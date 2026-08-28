S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cincinnati Financial von vor 3 Jahren verdient

Am 28.08.2023 wurden Cincinnati Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 104.42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.958 Cincinnati Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 172.52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65.22 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Cincinnati Financial zuletzt 26.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch