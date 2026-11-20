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|Rentable Cincinnati Financial-Anlage?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Cincinnati Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Cincinnati Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 100.78 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cincinnati Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.992 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 186.58 USD, da sich der Wert einer Cincinnati Financial-Aktie am 19.11.2026 auf 188.04 USD belief. Mit einer Performance von +86.58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Cincinnati Financial betrug jüngst 28.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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