S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Am 06.11.2016 wurde die Cincinnati Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 68.26 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cincinnati Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14.650 Cincinnati Financial-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 188.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’758.72 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 175.87 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Cincinnati Financial betrug jüngst 29.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch