S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cincinnati Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Cincinnati Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 75.50 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 132.450 Cincinnati Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Cincinnati Financial-Papiers auf 169.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’462.25 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 22’462.25 USD entspricht einer Performance von +124.62 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cincinnati Financial einen Börsenwert von 25.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch