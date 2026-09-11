Cincinnati Financial Aktie 918450 / US1720621010
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|Lukratives Cincinnati Financial-Investment?
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cincinnati Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cincinnati Financial-Aktien gewesen.
Das Cincinnati Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 75.50 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 132.450 Cincinnati Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Cincinnati Financial-Papiers auf 169.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’462.25 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 22’462.25 USD entspricht einer Performance von +124.62 Prozent.
Zuletzt verbuchte Cincinnati Financial einen Börsenwert von 25.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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