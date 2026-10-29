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|Lukrativer Church Dwight-Einstieg?
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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Church Dwight von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Church Dwight-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das Church Dwight-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 81.84 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Church Dwight-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122.190 Church Dwight-Aktien. Die gehaltenen Church Dwight-Anteile wären am 28.10.2026 12’799.36 USD wert, da der Schlussstand 104.75 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.99 Prozent zugenommen.
Der Church Dwight-Wert an der Börse wurde auf 24.89 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Church & Dwight Co. Inc.
Analysen zu Church & Dwight Co. Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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