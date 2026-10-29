S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Church Dwight von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Church Dwight-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 81.84 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Church Dwight-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122.190 Church Dwight-Aktien. Die gehaltenen Church Dwight-Anteile wären am 28.10.2026 12’799.36 USD wert, da der Schlussstand 104.75 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.99 Prozent zugenommen.

Der Church Dwight-Wert an der Börse wurde auf 24.89 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch