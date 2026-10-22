S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Church Dwight von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Church Dwight-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47.51 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21.048 Church Dwight-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (105.00 USD), wäre die Investition nun 2’210.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 121.01 Prozent vermehrt.

Church Dwight markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch