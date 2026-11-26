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|Lukrativer Church Dwight-Einstieg?
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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Church Dwight von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Church Dwight-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Das Church Dwight-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Church Dwight-Anteile an diesem Tag 84.55 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.183 Church Dwight-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 113.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134.02 USD wert. Damit wäre die Investition um 34.02 Prozent gestiegen.
Church Dwight erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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