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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Church Dwight von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Church Dwight-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Church Dwight-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Church Dwight-Anteile bei 44.79 USD. Bei einem Church Dwight-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 223.264 Church Dwight-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 111.86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’974.32 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 24’974.32 USD, was einer positiven Performance von 149.74 Prozent entspricht.
Alle Church Dwight-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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