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Church & Dwight Aktie 918426 / US1713401024

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Church Dwight-Anlage unter der Lupe 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Church Dwight-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Church & Dwight
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Das Church Dwight-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Church Dwight-Papier an diesem Tag bei 83.45 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Church Dwight-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.198 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (102.63 USD), wäre die Investition nun 122.98 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22.98 Prozent erhöht.

Church Dwight markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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