S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Church Dwight-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Church Dwight-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 86.80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.152 Church Dwight-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 129.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112.03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29.07 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Church Dwight betrug jüngst 25.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch