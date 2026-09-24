S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Church Dwight-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 48.14 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Church Dwight-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.077 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Church Dwight-Papiers auf 96.02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 199.46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +99.46 Prozent.

Alle Church Dwight-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch