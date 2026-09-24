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Church & Dwight Aktie 918426 / US1713401024

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Performance unter der Lupe 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Church Dwight-Aktie gebracht.

Church & Dwight
79.67 CHF 0.74%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Church Dwight-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 48.14 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Church Dwight-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.077 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Church Dwight-Papiers auf 96.02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 199.46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +99.46 Prozent.

Alle Church Dwight-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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