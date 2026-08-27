S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Church Dwight-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 49.55 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 201.816 Church Dwight-Anteilen. Die gehaltenen Church Dwight-Papiere wären am 26.08.2026 20’758.83 USD wert, da der Schlussstand 102.86 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 107.59 Prozent.

Am Markt war Church Dwight jüngst 24.33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch