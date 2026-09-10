S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: Hätte sich eine Church Dwight-Investition von vor 3 Jahren rentiert?

Das Church Dwight-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Church Dwight-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 95.67 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10.453 Church Dwight-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Church Dwight-Anteile wären am 09.09.2026 994.98 USD wert, da der Schlussstand 95.19 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.50 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Church Dwight belief sich zuletzt auf 22.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch