S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chubb von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Chubb-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 271.24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.369 Chubb-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 129.15 USD, da sich der Wert eines Chubb-Anteils am 07.08.2026 auf 350.31 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.15 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Chubb belief sich zuletzt auf 135.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch