Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745
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12.10.2026 10:02:29
S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chubb von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Chubb-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das Chubb-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 209.34 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Chubb-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.478 Chubb-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 162.99 USD, da sich der Wert eines Chubb-Papiers am 09.10.2026 auf 341.20 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62.99 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Chubb belief sich jüngst auf 131.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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