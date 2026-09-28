Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745
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28.09.2026 10:02:19
S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chubb von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Chubb eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Chubb-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Chubb-Papier bei 109.24 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Chubb-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9.154 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’051.68 USD, da sich der Wert einer Chubb-Aktie am 25.09.2026 auf 333.37 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +205.17 Prozent.
Jüngst verzeichnete Chubb eine Marktkapitalisierung von 128.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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