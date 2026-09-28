S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chubb von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Chubb-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Chubb-Papier bei 109.24 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Chubb-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9.154 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’051.68 USD, da sich der Wert einer Chubb-Aktie am 25.09.2026 auf 333.37 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +205.17 Prozent.

Jüngst verzeichnete Chubb eine Marktkapitalisierung von 128.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch