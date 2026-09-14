Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745
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14.09.2026 10:02:17
S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chubb-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Chubb-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Chubb-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 211.98 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Chubb-Aktie investiert hat, hat nun 47.174 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’956.69 USD, da sich der Wert eines Chubb-Papiers am 11.09.2026 auf 338.25 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59.57 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Chubb zuletzt 130.41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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