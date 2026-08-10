S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Chipotle Mexican Grill von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Chipotle Mexican Grill-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 41.44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.413 Chipotle Mexican Grill-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 32.79 USD gerechnet, wäre die Investition nun 79.13 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 20.87 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Chipotle Mexican Grill belief sich zuletzt auf 41.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch