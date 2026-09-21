Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte ein Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Chipotle Mexican Grill-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Chipotle Mexican Grill-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Chipotle Mexican Grill-Papiers betrug an diesem Tag 37.95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Chipotle Mexican Grill-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.635 Chipotle Mexican Grill-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 88.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33.43 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11.91 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Chipotle Mexican Grill bezifferte sich zuletzt auf 42.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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