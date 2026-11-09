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|Chipotle Mexican Grill-Performance im Blick
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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chipotle Mexican Grill von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Chipotle Mexican Grill-Aktie Anlegern gebracht.
Das Chipotle Mexican Grill-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41.90 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23.865 Chipotle Mexican Grill-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 34.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 821.68 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 17.83 Prozent.
Chipotle Mexican Grill erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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