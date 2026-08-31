Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Chipotle Mexican Grill-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Chipotle Mexican Grill-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8.27 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.085 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 459.60 USD, da sich der Wert eines Chipotle Mexican Grill-Anteils am 28.08.2026 auf 38.03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +359.60 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Chipotle Mexican Grill eine Börsenbewertung in Höhe von 48.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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