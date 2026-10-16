S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Charter A-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 454.45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Charter A-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.200 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 109.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 242.03 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 75.80 Prozent.

Insgesamt war Charter A zuletzt 16.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch