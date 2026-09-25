S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Charter A-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Charter A-Anteile letztlich bei 739.17 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.353 Charter A-Papiere. Die gehaltenen Charter A-Papiere wären am 24.09.2026 159.03 USD wert, da der Schlussstand 117.55 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 84.10 Prozent.

Insgesamt war Charter A zuletzt 18.75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch