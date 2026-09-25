Charte a Aktie 32598746 / US16119P1084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Charter A-Einstieg?
|
25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Charter A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Charter A-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Charter A-Anteile letztlich bei 739.17 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.353 Charter A-Papiere. Die gehaltenen Charter A-Papiere wären am 24.09.2026 159.03 USD wert, da der Schlussstand 117.55 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 84.10 Prozent.
Insgesamt war Charter A zuletzt 18.75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
|
18:00
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende orientierungslos (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charter A von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Charter A von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in New York: S&P 500 nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.