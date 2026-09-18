S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charter A von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Charter A-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Charter A-Anteile bei 455.73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.219 Charter A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 29.27 USD, da sich der Wert eines Charter A-Papiers am 17.09.2026 auf 133.37 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 70.73 Prozent.

Charter A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch