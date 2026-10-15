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Lukratives Charles Schwab-Investment? 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Charles Schwab von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Charles Schwab-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Charles Schwab
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Heute vor 10 Jahren wurde das Charles Schwab-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31.97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.128 Charles Schwab-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 302.78 USD, da sich der Wert einer Charles Schwab-Aktie am 14.10.2026 auf 96.80 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 202.78 Prozent angezogen.

Am Markt war Charles Schwab jüngst 166.12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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