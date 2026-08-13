S&P 500-Titel Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 13.08.2021 wurden Charles Schwab-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Charles Schwab-Papier bei 74.01 USD. Bei einem Charles Schwab-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.351 Charles Schwab-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 109.34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 147.74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +47.74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Charles Schwab eine Marktkapitalisierung von 186.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch