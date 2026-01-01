S&P 500-Titel Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Charles Schwab-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Charles Schwab-Aktie via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Charles Schwab-Aktie 53.04 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 18.854 Charles Schwab-Aktien. Die gehaltenen Charles Schwab-Papiere wären am 31.12.2025 1’883.67 USD wert, da der Schlussstand 99.91 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 88.37 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Charles Schwab betrug jüngst 178.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch