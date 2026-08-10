Charles River Laboratories International Aktie 1097832 / US1598641074
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|Rentables Charles River Laboratories International-Investment?
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charles River Laboratories International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Charles River Laboratories International-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Charles River Laboratories International-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 407.29 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.246 Charles River Laboratories International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Charles River Laboratories International-Aktie auf 267.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65.68 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 34.32 Prozent.
Am Markt war Charles River Laboratories International jüngst 12.76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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