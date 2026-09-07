Charles River Laboratories International Aktie 1097832 / US1598641074
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charles River Laboratories International von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren Charles River Laboratories International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Das Charles River Laboratories International-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 449.17 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charles River Laboratories International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.226 Charles River Laboratories International-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 642.30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 288.50 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35.77 Prozent abgenommen.
Charles River Laboratories International war somit zuletzt am Markt 13.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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