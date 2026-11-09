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|Lukratives Charles River Laboratories International-Investment?
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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charles River Laboratories International von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Charles River Laboratories International-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde das Charles River Laboratories International-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 75.35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.271 Charles River Laboratories International-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Charles River Laboratories International-Aktie auf 337.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’479.36 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 347.94 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Charles River Laboratories International eine Börsenbewertung in Höhe von 16.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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