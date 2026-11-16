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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Charles River Laboratories International von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Charles River Laboratories International eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 16.11.2025 wurde die Charles River Laboratories International-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 167.81 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charles River Laboratories International-Aktie investiert, befänden sich nun 59.591 Charles River Laboratories International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 337.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’140.04 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101.40 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Charles River Laboratories International betrug jüngst 16.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Charles River Laboratories International Inc.
Analysen zu Charles River Laboratories International Inc.
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