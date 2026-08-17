S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Charles River Laboratories International von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Charles River Laboratories International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 82.92 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Charles River Laboratories International-Aktie investiert hat, hat nun 12.060 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 280.05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’377.35 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’377.35 USD entspricht einer Performance von +237.74 Prozent.

Charles River Laboratories International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch