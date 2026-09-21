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Charles River Laboratories International Aktie 1097832 / US1598641074

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Lukratives Charles River Laboratories International-Investment? 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles River Laboratories International von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Charles River Laboratories International-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Charles River Laboratories International
227.03 CHF -0.69%
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Vor 1 Jahr wurde das Charles River Laboratories International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Charles River Laboratories International-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 155.39 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Charles River Laboratories International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.644 Anteilen. Die gehaltenen Charles River Laboratories International-Aktien wären am 18.09.2026 178.94 USD wert, da der Schlussstand 278.06 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 78.94 Prozent.

Jüngst verzeichnete Charles River Laboratories International eine Marktkapitalisierung von 13.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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