S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Charles River Laboratories International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Charles River Laboratories International-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Charles River Laboratories International-Aktie bei 80.56 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Charles River Laboratories International-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 124.131 Charles River Laboratories International-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 34’540.71 USD, da sich der Wert einer Charles River Laboratories International-Aktie am 11.09.2026 auf 278.26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 245.41 Prozent vermehrt.

Charles River Laboratories International wurde am Markt mit 13.25 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch