S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CH Robinson Worldwide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem CH Robinson Worldwide-Papier statt. Zur Schlussglocke war die CH Robinson Worldwide-Aktie an diesem Tag 91.00 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.989 CH Robinson Worldwide-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’687.91 USD, da sich der Wert eines CH Robinson Worldwide-Papiers am 05.08.2026 auf 153.60 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’687.91 USD, was einer positiven Performance von 68.79 Prozent entspricht.

Der Marktwert von CH Robinson Worldwide betrug jüngst 18.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch