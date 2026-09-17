S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor einem Jahr eingefahren

Am 17.09.2025 wurden CH Robinson Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 135.09 USD. Bei einem CH Robinson Worldwide-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.402 CH Robinson Worldwide-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 153.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’136.06 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13.61 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für CH Robinson Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 18.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch