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C.H. Robinson Worldwide Aktie 2311498 / US12541W2098

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Langfristige Performance 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren CH Robinson Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

C.H. Robinson Worldwide
117.20 CHF 1.43%
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Vor 1 Jahr wurde das CH Robinson Worldwide-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 128.01 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 78.119 CH Robinson Worldwide-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’893.68 USD, da sich der Wert eines CH Robinson Worldwide-Anteils am 14.10.2026 auf 139.45 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8.94 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für CH Robinson Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 24.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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