C.H. Robinson Worldwide Aktie 2311498 / US12541W2098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Performance
|
15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren CH Robinson Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das CH Robinson Worldwide-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 128.01 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 78.119 CH Robinson Worldwide-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’893.68 USD, da sich der Wert eines CH Robinson Worldwide-Anteils am 14.10.2026 auf 139.45 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8.94 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für CH Robinson Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 24.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
|
15.10.26
|S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: CH Robinson Worldwide informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.26
|S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in CH Robinson Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse New York: S&P 500 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
05.10.26
|NYSE-Handel: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)