S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CH Robinson Worldwide-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 68.90 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 1.451 CH Robinson Worldwide-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CH Robinson Worldwide-Papiers auf 150.45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218.36 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 218.36 USD entspricht einer Performance von +118.36 Prozent.

CH Robinson Worldwide wurde am Markt mit 17.50 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch