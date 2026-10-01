C.H. Robinson Worldwide Aktie 2311498 / US12541W2098
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CH Robinson Worldwide-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CH Robinson Worldwide-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 86.35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.158 CH Robinson Worldwide-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 147.96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 171.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71.35 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von CH Robinson Worldwide belief sich zuletzt auf 17.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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